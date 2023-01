Iraq: Corte suprema emette mandato di arresto per ex presidente Usa Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Secondo il quotidiano panarabo “Asharq al Awsat”, Soleimani era considerato da molti nella regione come un eroe contro l’egemonia occidentale e il principale “protettore” dei grandi collegi elettorali sciiti sparsi in Iran, Iraq, Siria, Libano, Afghanistan, Yemen e Gaza, oltre che il numero due del regime iraniano in termini di influenza e un potenziale candidato alla presidenza. A seguito del raid statunitense del gennaio 2020, l’Iran rispose lanciando 20 missili balistici contro la base di Ain al Asad, nell’Iraq occidentale, che ospita truppe statunitensi impegnate nella lotta contro lo Stato islamico. Nel corso degli ultimi anni, poi, Teheran ha imposto sanzioni a decine di funzionari degli Stati Uniti, molti dei quali provenienti dall’esercito, che secondo l’Iran hanno avuto un ruolo nell’assassinio del generale.