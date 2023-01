Ucraina: prima celebrazione Chiesa ortodossa autocefala presso Cattedrale Assunzione al Monastero delle Grotte di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La costante attenzione a temi e zone meno notiziabili del mondo, costituiscono un valore aggiunto per Nova" Emanuela Del Re

Rappresentante Speciale dell'Unione Europeaper il Sahel

20 luglio 2021

- Il primate della Chiesa ortodossa autocefala dell'Ucraina, il metropolita Epifanij di Kiev, ha celebrato per la prima volta la liturgia di Natale nella Cattedrale dell'Assunzione del Monastero delle Grotte a Kiev. L'evento, come riferisce l'agenzia di stampa "Ukrinform", ha visto la partecipazione di molti fedeli e giornalisti. Per l'occasione è stato disposto uno schieramento ulteriore di forze dell'ordine, "per evitare possibili provocazioni". La Cattedrale dell'Assunzione e la Chiesa del Refettorio del monastero fino a pochi giorni fa venivano utilizzate dalla Chiesa ortodossa ucraina affiliata al Patriarcato di Mosca. Il governo di Kiev, che detiene il controllo delle strutture, ha interrotto il contratto d'affitto e le ha affidate alla chiesa autocefala ucraina. (Kiu)