Usa-Giordania: colloquio Blinken- Safadi, focus su questioni bilaterali e regionali

20 luglio 2021

- Il Segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto oggi un colloquio con il vice premier e ministro degli Esteri giordano, Ayman Safadi, per discutere di "questioni bilaterali e regionali fondamentali" per le relazioni strategiche Usa-Giordania e per la stabilità regionale. Lo scrive in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price, secondo il quale nel colloquio Blinken ha sottolineato l'importanza di preservare lo status quo storico all'Haram al-Sharif (la Montagna del Tempio di Gerusalemme) e ha espresso apprezzamento per il ruolo speciale del Regno hascemita di Giordania come custode dei luoghi santi musulmani a Gerusalemme. Blinken ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la stabilità e l'integrazione regionale, compreso il sostegno a una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese, il Forum del Negev e una giusta soluzione politica in Siria coerente con la risoluzione 2254 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Da parte sua, scrive ancora Washington, il ministro Safadi ha anche discusso dell'attuazione del quarto memorandum d'intesa sul partenariato strategico tra Stati Uniti e Giordania, che include il sostegno al programma di riforma economica del re Abdullah II. (Was)