Tricolore: Carfagna (Azione), Festa omaggio a chi crede in Italia unita, governo rifletta su Autonomia

- "La festa del Tricolore che si celebra oggi è un omaggio al coraggio di chi ieri ha creduto all’Italia unita e alla tenacia delle donne e degli uomini che oggi la tengono in piedi, lavorano per la sua crescita e per diffondere il senso di appartenenza alla comunità nazionale. Spero che la giornata inviti alla riflessione anche il governo, che si appresta a mettere mano a una norma sull’Autonomia e deve evitare in ogni modo che quella riforma sostituisca l’Italia della Bandiera con l'Italia delle bandierine. L’Autonomia ha senso solo se aiuta il Paese a ricucire le diseguaglianze e a rendere uguali i diritti costituzionali per tutti i cittadini. Altrimenti è dissoluzione del vincolo nazionale così faticosamente conquistato dai nostri predecessori". Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.(Rin)