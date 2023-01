Roma: writers sorpresi in deposito mezzi pubblici, denunciati due giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Probabilmente avevano l’intenzione di disegnare con la vernice spray sui pullman dell’Atac parcheggiati nel deposito di via Oceano Pacifico a Roma, ma i carabinieri sono arrivati prima che potessero mettere mano alle bombolette che avevano. A segnalare la presenza di due giovani vicino al deposito sono stati, la scorsa notte, alcuni passanti. Al loro arrivo i militari hanno trovato il cancello del deposito forzato e all’interno hanno trovato due giovani spagnoli di 20 e 22 anni. Per loro è scattata la denuncia per il danneggiamento del cancello e per invasione di terreni.(Rer)