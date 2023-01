Mali: autorità concedono la "grazia presidenziale" ai 46 militari ivoriani detenuti da luglio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel comunicato stampa diffuso dopo l'annuncio della grazia ai 49 militari, tuttavia, il governo di transizione esprime la propria indignazione per “l'atteggiamento di alcuni funzionari nei confronti del nostro Paese. Bamako denuncia in particolare “la posizione aggressiva” di Umaro Sissoco Embalo, presidente della Guinea-Bissau ed attuale presidente della Cedeao, che aveva contestato la definizione di "mercenari" attribuita dalle autorità maliane ai militari detenuti. Inoltre, il governo di transizione sottolinea che i maliani hanno manifestato “in massa per denunciare le sanzioni illegali, illegittime e disumane di Cedeao e Uemoa (l'Unione monetaria ed econpmica dell'Africa occidentale) contro il Mali, e invitano Embalo "a dare ultimatum ai gruppi terroristici che costituiscono la più grande minaccia in Africa occidentale, nonché a incanalare gli sforzi dell'organismo nel perseguire l'eliminazione della povertà nella regione". (segue) (Res)