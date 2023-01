Mali: autorità concedono la "grazia presidenziale" ai 46 militari ivoriani detenuti da luglio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La grazia giunge dopo che il mediatore Gnassingbé, che l'aveva richiesta, è stato in visita a Bamako nel tentativo di portare a buon fine i negoziati in corso con le autorità. Nel corso della sua visita a Bamako, durata poche ore, Gnassingbé ha incontrato il colonnello Assimi Goita, al potere dopo il doppio colpo di Stato condotto nel Paese, evitando di riferire alla stampa. Secondo fonti vicine al dossier citate da "Rfi", obiettivo dell'incontro - che si è svolto a Koulouba, sede del palazzo presidenziale maliano - era in ogni caso quello di mediare sulla sorte dei militari ivoriani, condannati la scorsa settimana a 20 anni di carcere da un tribunale, e di effettuare quelli che sono stati definiti come "aggiustamenti finali" in un fascicolo che ha creato ripetute tensioni fra Bamako e Yamoussoukro. In cambio della richiesta grazia, Gnassingbé ha assicurato che da parte della Cedeao non ci saranno "sanzioni immediate", nonostante nell'ultima riunione dell'organismo i Paesi membri abbiano fissato allo scorso 1 gennaio un ultimatum per il rilascio dei militari. Quest'ultima informazione è stata confermata alla stampa da Umaro Sissoco Embalo, presidente della Guinea-Bissau ed attuale presidente della Cedeao.“Abbiamo concesso tempo per permettere alla mediazione togolese di fare il suo lavoro, per risolvere il problema”, ha aggiunto Embalo, per il quale questo tempo aggiuntivo è solo una "questione di buon senso". Secondo fonti citate da "Jeune Afrique", Gnassingbé dovrebbe ora recarsi ad Abidjan per incontrare il presidente ivoriano Alassane Ouattara. (segue) (Res)