Mali: autorità concedono la "grazia presidenziale" ai 46 militari ivoriani detenuti da luglio (4)

- La scorsa settimana la Corte d'appello di Bamako ha condannato i militari a 20 anni di reclusione, con l'accusa di “attacco e cospirazione contro il governo” e “minaccia alla sicurezza esterna dello Stato”. Oltre ai 46 soldati ivoriani, detenuti dallo scorso 10 luglio in quanto sospettati di essere dei mercenari, la Corte ha condannato a morte in contumacia le tre soldatesse ivoriane rilasciate a inizio settembre da Bamako. Le sentenze sono state emesse poco prima della scadenza dell'ultimatum fissato per il 1 gennaio dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) alla giunta maliana per rilasciare i 46 soldati ancora detenuti, pena l'imposizione di nuove sanzioni. Il processo si è svolto a porte chiuse in soli due giorni una settimana dopo la visita di una delegazione ufficiale ivoriana, al termine della quale le due parti hanno firmato conclusasi un memorandum che sembrava aver posto fine alla crisi. L'accordo lasciava aperta infatti la possibilità di una grazia presidenziale da parte del capo della giunta maliana, Assimi Goita. (Res)