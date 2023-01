Business news: Regno Unito, inflazione generi alimentari raggiunge livello record del 13,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione alimentare nel Regno Unito è salita al tasso record di 13,3 per cento a dicembre, rispetto al 12,4 per cento di novembre. È quanto è emerso dall'ultimo rapporto mensile dell'ente commerciale Consorzio dei commercianti britannici (Brc) e della società di dati Nielsen, ripreso dal quotidiano "The Guardian". Evidenziando la pressione sulle famiglie durante la stagione dello shopping festivo, i dati mostrano che il prezzo di molti alimenti essenziali è aumentato bruscamente, al punto che il Brc ha affermato che questo è stato il tasso mensile più alto da quando ha iniziato a raccogliere tali informazioni nel 2005. L'aumento dei prezzi di mangimi per animali, fertilizzanti e di energia hanno gonfiato l'inflazione dei prodotti alimentari sugli scaffali dei supermercati, e i consumatori probabilmente dovranno affrontare ulteriori aumenti nel 2023. (Rel)