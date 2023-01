Business news: Regno Unito, a dicembre nuovo record per la produzione di energia eolica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito ha stabilito un nuovo record per la produzione di energia eolica. Eso, la divisione dell'operatore dell'energia elettrica National Grid, ha reso noto che il 30 dicembre è stato stabilito un nuovo record per la generazione eolica, quando 20,91 gigawatt sono stati prodotti dalle turbine. Eso ha comunicato che è stato stabilito un nuovo record anche per la quota di elettricità sulla rete proveniente da fonti a zero emissioni di CO2 (cioè fonti rinnovabili e nucleari), pari all'87,2 per cento dell'energia totale. Queste fonti hanno rappresentato una quota fra il 55 e il 59 per cento circa dell'energia negli ultimi due anni. (Rel)