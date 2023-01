Business news: Spagna, oltre 67 milioni di visitatori internazionali nei primi undici mesi del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi undici mesi del 2022, la Spagna ha ricevuto un totale di 67,4 milioni di turisti, il 138,9 per cento per cento in più rispetto ai 28,2 milioni dello stesso periodo del 2022. Secondo i dati diffusi oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine), la spesa totale di questi turisti è stata pari a 81,8 miliardi di euro, quasi il 161 per cento in più rispetto all'anno precedente. Il Regno Unito è ancora una volta in testa alla classifica dei visitatori con quasi 14,4 milioni di turisti (+269,4 per cento), seguito dalla Francia con 9,4 milioni (+87,1 per cento) e dalla Germania con 9,3 milioni (+93,8 per cento). Le Isole Canarie sono state la destinazione preferita dai turisti internazionali con il 27,3 per cento del numero totale, seguite dalla Catalogna (22,2 per cento) e dall'Andalusia (13,7 per cento). I dati dell'Ine mostrano che la spesa totale dei turisti internazionali che hanno visitato la Spagna da gennaio a novembre del 2022 è aumentata del 160,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, raggiungendo 81.8 miliardi di euro. (Spm)