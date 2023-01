Business news: Serbia, a fine novembre debito pubblico al 53,5 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine di novembre dello scorso anno, il debito pubblico della Serbia ammontava a 32,29 miliardi di euro, pari al 53,5 per cento del prodotto interno lordo (Pil). Lo ha annunciato il ministero delle Finanze, ripreso dalla stampa locale. Da gennaio a novembre, il deficit di bilancio della Repubblica è stato di 81 miliardi di dinari (circa 690 milioni di euro), con entrate per 1.519,1 miliardi di dinari (circa 12,9 miliardi di euro) e spese per 1.600,1 miliardi (circa 13,63 miliardi di euro). La categoria di spesa individuale più consistente a novembre, pari a 103,6 miliardi di dinari (877 milioni di euro), è stata quella per l'acquisizione di attività finanziarie destinate a superare gli effetti negativi della crisi energetica. (Seb)