Business news: Bmw, venduti 2,4 milioni di veicoli nel 2022, centomila in meno su base annua

- Il gruppo automobilistico tedesco Bmw ha comunicato di aver venduto circa 2,4 milioni di veicoli nel 2022, quasi centomila in meno su base annua. Tuttavia, le vendite di auto completamente elettriche sono più che raddoppiate. In particolare, la quota di Bmw e Mini alimentate del tutto a energia elettrica ha raggiunto circa il 10 per cento. L'obiettivo per il 2023 è aumentare tale soglia al 15 per cento. Intanto, gli ordini per i modelli elettrici Bmw i4, iX, iX1 e i7 sono notevolmente elevati. Nello scorso anno, produzione e domanda sono state rallentate dalla carenza di semiconduttori, dai blocchi attuati in Cina per il contenimento del coronavirus e dall'inflazione in Europa. Il marchio Bmw ha venduto 2,1 milioni di auto dopo i 2,2 milioni del 2021. (Geb)