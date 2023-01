Sardegna: contro la siccità Consorzio Bonifica sollecita seconda diga nell'alta Baronia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un territorio che attualmente sta soffrendo tantissimo perché come sappiamo, la scarsità delle precipitazioni non ha permesso di invasare nel bacino del Maccheronis acqua a sufficienza per affrontare questa stagione anomala costringendoci a chiusure e a misure restrittive nell’utilizzo della poca risorsa presente in bacino - spiega ancora Guiso - E poiché purtroppo ci avviamo verso un futuro fatto di incertezza climatica, abbiamo la necessità fin da subito di percorrere tutte le strade possibili per evitare che le aziende e le popolazioni che abitano questo territorio soffrano ulteriormente. Per questo è necessario riprendere in mano questo discorso, e rivedere la possibilità di costruire una nuova diga come questa che conta già di un buon avanzamento nella progettazione”. (Rsc)