Sicurezza: Polizia stradale, in 2022 ritirate 30.560 patenti, incidenti aumentati rispetto al 2021 (2)

- Il fenomeno infortunistico ha registrato un aumento rispetto al 2021. In particolare, a fronte di un aumento della incidentalità complessiva del 7,1 per cento (70.554 incidenti contro i 65.852 del 2021), incidenti mortali (1.362) e vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8 per cento e del 11,1 per cento mentre incidenti con lesioni (28.914) e persone ferite (42.300) del 8,4 per cento e del 10,6 per cento. Il trend dell'incidentalità stradale risulta in aumento rispetto al 2021, nella cui prima parte erano tuttavia vigenti limitazioni alla mobilità in funzione di contenimento della pandemia, mentre rispetto al 2019 – anno di riferimento anche per l'Istat per la valutazione del trend infortunistico -, i dati risultano in diminuzione (-8,3 per cento per gli incidenti mortali e vittime, -9,2 per cento per gli incidenti con feriti e -13,2 per cento persone ferite). (segue) (Com)