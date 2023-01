Iran: giustiziati altri due uomini arrestati durante le proteste (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente legata all’opposizione “Iran International” ha fatto sapere che dall’inizio delle proteste lo scorso settembre, le autorità iraniane hanno condannato a morte 14 persone in relazione alle manifestazioni. Il mese scorso, Majidreza Rahnavard, 23 anni, è stato impiccato in pubblico dopo essere stato condannato da un tribunale di Mashhad (nel nord-est dell’Iran) per aver ucciso due membri delle forze di sicurezza. Quattro giorni prima, Mohsen Shekari, anche lui di 23 anni, era stato giustiziato per aver ferito un membro delle forze di sicurezza. La Repubblica islamica è teatro di proteste da quando Mahsa Amini, una curda iraniana di 22 anni, è morta lo scorso 16 settembre dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale, che l'accusava di aver infranto il codice di abbigliamento che impone alle donne di portare il velo. (Res)