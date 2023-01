Serbia: presidente Vucic, preservata stabilità finanziaria e nostra economia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dello Stato serbo ha anche sottolineato che "è stato fornito abbastanza gas per l'inverno in corso e che le riserve di stoccaggio sono piene", annunciando la costruzione di nuovi gasdotti in varie parti del Paese. "La Serbia costruirà nuovi gasdotti, ed è importante che raggiungano Vranje e Presevo, Tutin-Aleksandrovac, Prijepolje e Priboj, così come Nova Varos, Cajetina, Valjevo e Loznica", ha precisato il presidente serbo. Vucic ha infine affermato che la Serbia deve affrontare sfide difficili per quanto riguarda il Kosovo ed è pronta a discutere innumerevoli soluzioni di compromesso, "ma non accetterà l'umiliazione" e ha sottolineato che "9 Paesi hanno ritirato il riconoscimento del Kosovo". "Ben 106 Paesi non riconoscono il Kosovo, 84 lo riconoscono inequivocabilmente, e tre non sono chiari nelle loro posizioni", ha detto Vucic. (Seb)