Business news: Spagna, prezzo nuove abitazioni è aumentato del 7,1 per cento nell'ultimo anno

- Nel 2022, il prezzo medio delle nuove case in Spagna è cresciuto del 7,1 per cento fino a raggiungere i 2.732 euro al metro quadro a dicembre 2022. È quanto emerge dal "Rapporto sulle tendenze del settore immobiliare", elaborato dall'azienda immobiliaria Sociedad de Tasación. Ad eccezione delle città autonome di Ceuta e Melilla, che hanno registrato aumenti annuali inferiori alla media nazionale, tutte le regioni hanno registrato incrementi annuali che vanno dal 3,9 per cento di La Rioja al 9,1 per cento delle Isole Baleari, seguite da Madrid (+8,5 per cento). All'estremo opposto, La Rioja, Castilla-La Mancia ed Estremadura sono state le tre regioni con gli aumenti annuali più bassi con una crescita inferiore al 4 per cento. Sebbene il prezzo delle nuove abitazioni continui a salire, il dato registrato alla fine del 2022 è ben lontano dal picco raggiunto nel 2007, quando il prezzo medio era di 3 mila euro al metro quadrato. (Spm)