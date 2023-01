Business news: Spagna, governo assegna a Telefonica gestione rete di emergenza dello Stato per 204 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha formalizzato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (Boe) il contratto assegnato a Telefonica per 204,8 milioni di euro per la manutenzione del Servizio digitale integrale di radiocomunicazioni di emergenza (Sirdee) dello Stato per un periodo di tre anni. Telefonica continuerà quindi a fornire allo Stato la manutenzione del Sirdee, lanciato nel luglio 2000 con l'obiettivo di sostituire le vecchie reti analogiche della Polizia nazionale e della Guardia civil per fornire una piattaforma di comunicazione radio comune che ne mantenesse l'operatività sia in situazioni normali che in situazioni di crisi o di emergenza. Tra gli obiettivi del Sirdee c'è anche quello di promuovere la cooperazione e l'interoperabilità tra le Forze di polizia in qualsiasi luogo e situazione. Questa rete è attualmente pienamente operativa su tutto il territorio nazionale, fornendo il servizio a più di 71.800 terminali corrispondenti alle Forze e ai Corpi di sicurezza dello Stato e della Difesa. (Spm)