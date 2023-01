Business news: Francia, finalizzata fusione delle due reti bancarie di Societe Generale unite in SG

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Societe Generale ha annunciato la finalizzazione della fusione delle sue due reti di banche al dettaglio in Francia, che sono state raggruppate sotto il marchio SG. L'unione giuridica di Societe Generale e Credit du Nord è "una tappa importante che segna la creazione effettiva della nuova banca", si legge in un comunicato. "La nuova organizzazione è ormai applicata e l'insieme delle squadre di direzione sono state nominate, nella sede e nelle regioni", continua la nota. "Le migrazioni informatiche delle banche del gruppo Credit du Nord verso il sistema di informazione di Societe Generale saranno operate in due tempi durante il primo semestre 2023", spiega il comunicato. (Frp)