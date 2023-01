Business news: Spagna, nel 2022 Toyota è per la prima volta il marchio più venduto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta la casa automobilistica giapponese Toyota ha chiuso il 2022 come la più venduta in Spagna, superando Seat. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge dai dati diffusi oggi dalle associazioni dalle case automobilistiche (Anfac), dai concessionari (Faconauto) e dai venditori (Ganvam). Nel 2022, Toyota ha consegnato un totale di 73.505 nuove autovetture, con un aumento del 17,9 per cento rispetto ai numeri del 2021. Questo notevole aumento delle vendite dell'azienda giapponese si inserisce in un contesto in cui il mercato è sceso del 5,4 per cento a causa delle difficoltà nelle catene di approvvigionamento, soprattutto per la carenza di microchip. Anche altre aziende asiatiche come Kia e Hyundai sono state in grado affrontare meglio queste carenze, con, rispettivamente, 63.345 unità vendute (+10,7 per cento) e 59.503 (+3,5 per cento) dividendosi il podio. (Spm)