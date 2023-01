Business news: Spagna, nel 2022 la disoccupazione scende dell'8,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022, la disoccupazione in Spagna ha registrato un caso di 268.252 persone (-8,6 per cento), per un totale di 2.837.635 disoccupati, il dato più basso di fine anno dal 2007. È quanto emerge dai dati pubblicati dal ministero del Lavoro che ha sottolineato come questi risultati siano stati raggiunti in un contesto internazionale che continua ad essere caratterizzato dall'incertezza. L'anno scorso la disoccupazione è diminuita in tutti i settori, soprattutto nei servizi, che hanno ridotto il numero di disoccupati di 171.212 unità (-7,8 per cento), seguono l'agricoltura, con 32.278 e costruzioni. Nel 2022 il tasso di disoccupazione è diminuita in tutte le regioni, soprattutto a Madrid (-67.918), in Andalusia (-58.544), a Valencia (-33.241), in Catalogna (-22.820) e nelle Isole Baleari (-20.123). (Spm)