Business news: Romania, prezzi produzione industriale a +35,1 per cento annuo a novembre 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi della produzione industriale in Romania sono aumentati del 35,1 per cento anno su anno nel mese di novembre 2022. Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica con un comunicato. A livello di mercato interno, l'indice dei prezzi alla produzione industriale ha registrato a novembre rispettivamente un aumento dell'1,01 per cento rispetto a ottobre 2022 e del 44,77 per cento rispetto a novembre dello scorso anno. Per quanto riguarda il mercato estero, i prezzi sono diminuiti dello 0,57 per cento mese su mese, ma sono aumentati del 15,71 per cento anno su anno. Su base tendenziale, gli incrementi più importanti dei prezzi alla produzione industriale si sono registrati in: energia (+75,25 per cento), beni di consumo (+20,65 per cento) ), beni intermedi (+19,01 per cento), beni durevoli (+14,86 per cento) e beni strumentali (+8,78 per cento). (Rob)