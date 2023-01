Business news: Spagna, erario ha versato il 94,7 per cento dei rimborsi Irpef pari a 9,6 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia delle entrate spagnola ha versato, fino al 30 dicembre 2022, il 94,9 per cento dei rimborsi Irpef per il 2021, per un ammontare di 9,6 miliardi di euro. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze e della Funzione Pubblica in un comunicato. Nel complesso sono state compilate 22.146.000 2021 di dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, l'1,9 per cento in più rispetto all'anno precedente. Le stime indicano che il numero di restituzioni con un saldo da pagare è aumentato significativamente, mentre quelle con un rimborso sono diminuite del -2,1 per cento. (Spm)