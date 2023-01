Business news: NuScale Power e RoPower Nuclear firmano contratto per primo impianto Smr in Romania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense NuScale Power e la romena RoPower Nuclear, partecipata alla pari da Nuclearelectrica e Nova Power & Gas, hanno annunciano la firma del contratto per i lavori di Front-End Engineering and Design (Feed), che segna un importante passo verso l'implementazione di una centrale elettrica NuScale Voygr con piccoli reattori modulari (Smr) in Romania. Secondo un comunicato stampa di RoPower Nuclear, il contratto è stato siglato il 28 dicembre 2022 e i lavori Feed che NuScale avvierà definiranno le caratteristiche principali e le specifiche del sito per l'impianto, che potrebbe essere sviluppato presso la centrale di Doicesti, nel sud della Romania. "Siamo orgogliosi di andare avanti nella nostra partnership con NuScale e iniziare l'analisi approfondita e la pianificazione del progetto presso il sito di Doicesti. La firma del contratto per i lavori Feed segue quasi quattro anni di collaborazione, ricerca e studi per garantire la selezione della tecnologia più sicura e performante, nonché la giusta collocazione. Dimostra inoltre che i partner condividono gli stessi valori e l'impegno a costruire un futuro più verde e sostenibile per le generazioni successive", ha affermato il direttore generale di Nuclearelectrica, Cosmin Ghita. Il progetto di otto mesi prevede l'emissione di subappalti per l'esecuzione della valutazione di impatto ambientale e dell'indagine geotecnica del sottosuolo, la valutazione del sito e i requisiti specifici per la progettazione standard dell'impianto NuScale, nonché lo sviluppo di una stima dei costi per il progetto. "Siamo entusiasti di entrare in questa nuova fase della nostra partnership con Nuclearelectrica e RoPower mentre ci concentriamo sui prossimi passi pratici verso lo sviluppo di una centrale elettrica NuScale Voygr-6 Smr in Romania", ha affermato il presidente e amministratore delegato di NuScale, John Hopkins. (Rob)