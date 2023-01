Business news: Bulgaria, concluso accordo con Grecia su gestione gas naturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di transizione della Bulgaria ha approvato il memorandum d'intesa con la Grecia in merito all'energia. In base all'accordo, uno o più fornitori del sistema nazionale greco di trasporto del gas naturale devono registrarsi come utenti del sistema di trasporto bulgaro e uno o più fornitori bulgari devono prenotare slot e capacità di stoccaggio, nonché capacità di rigassificazione in Grecia. Le misure sono conformi al regolamento europeo per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale. Con il memorandum, gli operatori greci potranno riservare capacità di iniezione ed estrazione nell'impianto di stoccaggio del gas bulgaro a Chiren, e gli operatori bulgari potranno utilizzare il gas naturale liquefatto per la fornitura diretta agli utenti finali sul territorio della Bulgaria. Bulgaria e Grecia collaboreranno allo studio delle possibilità per l'attuazione di un progetto per la costruzione di un oleodotto da Alexandroupolis a Burgas. (Seb)