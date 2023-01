Business news: Spagna, vendite modelli elettrici al di sotto del livello fissato dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite di auto elettriche non stanno tenendo il ritmo stabilito dal governo spagnolo sulla base del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030. Secondo i calcoli dell'Associazione dei costruttori di automobili spagnola (Anfac) entro il 2022 si sarebbero dovute vendere 120 mila auto elettrificate (tra elettriche pure e ibride plug-in), a fronte di 78.329 modelli effettivamente acquistati, il 34,7 per cento in meno rispetto all'obiettivo. I veicoli elettrificati nel complesso non hanno rappresentato nemmeno il 10 per cento della quota di immatricolazioni (9,6 per cento). Secondo i dati dei costruttori, nel terzo trimestre del 2022 la quota di mercato delle autovetture elettrificate in Francia era del 20,6 per cento, nel Regno Unito del 20,7 per cento e in Germania del 26,2 per cento. (Spm)