Business news: Regno Unito, prezzi abitazioni crolleranno del 4 per cento nel 2023

- I prezzi delle abitazioni nel Regno Unito subiranno probabilmente un calo del 4 per cento, il più grande dalla crisi finanziaria. Il quotidiano "The Times" avverte di una "correzione" del mercato causata dall'aumento dei costi di prestito e da una probabile recessione. I tassi di interesse sono infatti al livello più alto dal 2008 dopo che gli oneri finanziari sono stati aumentati per combattere la peggiore ondata di inflazione degli ultimi 40 anni. Due terzi degli economisti intervistati dal "The Times" si aspettano quindi un calo dei prezzi delle abitazioni di oltre il 4 per cento, rendendo così il 2023 l'anno peggiore per il mercato immobiliare dal 2009. (Rel)