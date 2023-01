© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha dato il via libera all'acquisizione della società metallurgica francese Aubert & Duval da parte di Airbus, Safran e Tikehau Ace Capital (Tac). È quanto si legge in una nota della Commissione. Secondo Bruxelles, l'operazione non solleverebbe problemi di concorrenza, tenuto conto del suo impatto molto limitato sulla struttura del mercato. (Frp)