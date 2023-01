Business news: Ucraina, export diminuito del 35 per cento nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2022 le esportazioni dell'Ucraina sono diminuite del 35 per cento rispetto all'anno precedente, ammontando a 44,1 miliardi di dollari. Lo ha affermato su Facebook il viceministro dell'Economia ucraino, Taras Kachka, secondo cui il maggior calo si è registrato nel settore metallurgico. L'export di acciaio è diminuito del 57,8 per cento, con un valore totale di 2,9 miliardi di dollari. "Il calo è stato causato dalla chiusura dei porti marittimi all’esportazione di metalli e altri prodotti industriali. Inoltre, i prezzi e la domanda sono ridotti a causa dei timori di recessione", ha spiegato Kachka. Tra i prodotti ucraini che sono stati esportati di più ci sono mais (5,94 miliardi di dollari, +1 per cento rispetto al 2021) e olio di girasole (5,46 miliardi di dollari, -14,4 per cento). Il 63 per cento delle esportazioni è stato destinato all'Ue (27,9 miliardi di dollari), soprattutto a Polonia (6,6 miliardi di dollari), Romania (3,8 miliardi di dollari), Ungheria (2,27 miliardi di dollari), Germania (2,23 miliardi di dollari), Italia (1,5 miliardi di dollari) e Spagna (1,5 miliardi di dollari). Al di fuori dell'Europa, il più grande mercato di esportazione è stata la Turchia (2,9 miliardi di dollari), seguita dalla Cina (2,46 miliardi di dollari). (Kiu)