Montagna: Santanchè, 11 gennaio tavolo con Regioni su Appennino senza neve

- “Mercoledì 11 gennaio alle 10 ho convocato il tavolo con le regioni e le categorie di settore sulla questione della mancanza neve sull’Appennino perché ritengo prioritario ascoltare istanze ed esigenze di chi vive i territori". Lo annuncia in una nota il ministro del Turismo Daniela Santanché. "Sarà mia cura, successivamente, relazionare i parlamentari di rifermento delle zone interessate per portare avanti azioni legislative congiunte. Come dico da quando mi sono insediata il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere risultati importanti, e questo vale anche per la difficile situazione che le nostre montagne dell’Appennino stanno vivendo”, conclude. (Com)