Finlandia: introdotto obbligo tampone negativo Covid per passeggeri in arrivo dalla Cina

- La Finlandia inizierà a richiedere ai passeggeri in arrivo dalla Cina di presentare un test negativo al coronavirus. Le autorità di Helsinki inizieranno inoltre a testare le acque reflue degli aerei dalla Cina, come ha dichiarato la ministra per gli Affari familiari e i servizi di base Krista Kiuru in una conferenza stampa. "La Finlandia richiederà ai passeggeri in arrivo dalla Cina di sottoporsi a un test negativo per il coronavirus. Il test deve essere effettuato non più di 48 ore prima del viaggio. La Finlandia testerà anche le acque reflue a bordo dell'aeromobile. I passeggeri e l'equipaggio di bordo dovranno usa le maschere durante il volo", ha osservato, senza specificare la tempistica dell'introduzione di queste misure.(Sts)