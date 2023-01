Business news: Spagna, Ferrovial costruirà un nuovo centro dati per Microsoft a Madrid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Microsoft ha commissionato alla spagnola Ferrovial la progettazione di un nuovo centro dati a San Sebastián de los Reyes, nei pressi di Madrid. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il budget del progetto non è stato reso noto, anche se fonti vicine all'accordo hanno indicato che sia di "diverse centinaia" di milioni di euro. Ferrovial entra così a pieno titolo in un piano che prevede investimenti per oltre 12 miliardi, attraverso il quale Microsoft intende fornire nuovi centri di archiviazione ed elaborazione dati in 17 regioni d'Europa. In questo modo, le informazioni non lascerebbero ciascuno dei Paesi di origine, un aspetto che sembra essenziale dal punto di vista legale per settori come quello bancario o per le le pubbliche amministrazioni, le cui informazioni erano in gran parte ospitate in centri situati a Dublino o ad Amsterdam. Nell'ambito di questa distribuzione, la Spagna svolge un ruolo essenziale per Microsoft, con tre di queste strutture previste nelle città madrilene di Algete, Meco e San Sebastián de los Reyes. L'azienda di software intende creare in questo Paese una regione per i servizi cloud quali Azure, Power Platform, Microsoft 365 e Dynamics 365. Oltre alla costruzione, Ferrovial sarà anche responsabile della messa in funzione di questo primo centro dati. L'accordo del 2022 tra le due aziende prevedeva la ricerca di nuove soluzioni per costruire e ottimizzare questo tipo di immobili, perseguendo la sfida delle zero emissioni nette nei processi di costruzione e gestione delle infrastrutture. (Spm)