Kosovo: polizia annuncia l'arresto del sospettato che ha sparato ai due ragazzi serbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia del Kosovo ha identificato e arrestato l'uomo di 33 anni sospettato di aver sparato oggi a due ragazzi serbi, ferendoli, vicino alla cittadina di Strpce in Kosovo. Lo ha riferito la stessa polizia in un comunicato, ripreso dalla stampa serba. La polizia ha aggiunto che i due ragazzi, dopo aver ricevuto i primi soccorsi, sono stati trasferiti nell'ospedale di Gracanica per ulteriori cure e che secondo le informazioni in loro possesso, "entrambi i feriti sono fuori pericolo". I due cittadini serbi sono stati feriti oggi su mani e spalle da dei proiettili sparati da una macchina mentre stavano portando il tipico ramo di quercia che viene bruciato nelle case delle famiglie ortodosse durante la vigilia di Natale.(Alt)