Epifania: Fontana, oltre 3500 visitatori al 39esimo piano di Palazzo Lombardia

- “L’ennesimo, grande successo. Oltre 3.500 persone oggi sono salite sul ‘tetto più alto di Milano’ aderendo all’iniziativa lanciata dalla Regione per le festività natalizie”. Domani, sabato 7 e domenica 8 gennaio, si replica: l'ingresso da piazza Città di Lombardia è gratuito dalle ore 10 alle 18. Lo rende noto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. “Non perdete l'ultima occasione delle festività natalizie per salire al Belvedere del 39esimo piano di Palazzo Lombardia” aggiunge Fontana. “Potrete ammirare Milano dall'alto e per i più piccoli ci saranno animazioni e piacevoli sorprese”. (Rem)