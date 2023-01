Serbia: premier Brnabic, Ue resta la via migliore per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di adesione all’Unione europea “resta la via migliore” per la Serbia. Lo ha detto la premier serba Ana Brnabic in un’intervista al quotidiano “Informer”. "Non importa quanto l'ipocrisia e i doppi standard ci infastidiscano e non importa quanto sia difficile parlare di Stato di diritto, senza lo Stato di diritto da parte dell'Ue in termini di rispetto dell'Accordo di Bruxelles (fra Belgrado e Pristina). Non dobbiamo rinunciare ai negoziati e alla diplomazia", ha detto Brnabic aggiungendo che “quasi il 70 per cento” dello scambio commerciale della Serbia è con gli Stati membri dell'Ue.(Seb)