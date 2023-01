Kosovo: Kfor rimuove ultimi veicoli che bloccano le strade nel nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Successivamente, il 27 dicembre, alcune decine di abitanti in Serbia hanno bloccato, per solidarietà nei confronti dei serbi del Kosovo, la strada principale verso il valico di Merdare dalla direzione di Kursumlija, nella Serbia meridionale, usando il rimorchio di un camion e dei trattori. "Siamo qui per sostenere i nostri compatrioti del Kosovo, i quali stanno lottando per i loro diritti umani fondamentali, diritti che sono stati ultimamente drammaticamente minacciati", aveva affermato uno dei presenti secondo quanto riferiva allora il quotidiano belgradese "Vecernje Novosti". Successivamente la polizia del Kosovo ha annunciato che il valico sarebbe rimasto "chiuso fino a nuovo avviso" e che il blocco era stato operato da "gruppi criminali serbi". L'arresto di Pantic è avvenuto mentre l'ex agente tornava con la sua famiglia da Raska, località della Serbia meridionale. Il ministro dell’Interno del Kosovo, Xhelal Svecla, ha confermato nelle ore successive che l’arresto è avvenuto al valico di Jarinje. "Secondo la polizia del Kosovo, il detenuto ha organizzato un attacco terroristico nei locali della Commissione elettorale nel nord del Paese. Lì sono stati attaccati funzionari e poliziotti della Commissione. Pantic è accusato di atti terroristici e attacco all'ordine costituzionale", ha dichiarato Svecla. (segue) (Alt)