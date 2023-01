Difesa: oltre 12mila militari impegnati in Italia e all'estero durante il periodo delle festività (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante i recenti Campionati mondiali di calcio, la Difesa ha contribuito alla sicurezza con l'operazione interforze "Orice", che ha impegnato 560 militari, 46 mezzi terrestri, una nave, due mezzi aerei. Si è trattato di una missione bilaterale articolata su due diverse task force: una a forte connotazione terrestre, su base Brigata "Sassari" dell'Esercito, che ha impiegato personale proveniente da Esercito, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, e l'altra per le operazioni in mare, con il pattugliatore "Thaon di Revel" della Marina militare. L'Italia attualmente è al comando delle missioni in Iraq (Nmi), Kosovo (Kfor) dove, tra gli altri, l'Arma dei Carabinieri è presente con la Multinational Specialized Unit (Msu), della missione Eu in Somalia (Eutm), di EunavforMed Irini nel Mediterraneo e di "Emasoh", missione che opera nello Stretto di Hormuz. Continua il forte impegno della Difesa italiana al comando del settore ovest di Unifil (United Nations Interim Force in Lebanon) in Libano, con 1.169 militari, 368 mezzi terrestri e sette mezzi aerei. (Com)