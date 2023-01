Italia-Polonia: Sequi incontra l'ambasciatrice Anders, focus su Ucraina e Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale della Farnesina, l'ambasciatore Ettore Francesco Sequi, ha ricevuto oggi l'ambasciatrice di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, per uno scambio di vedute sulle relazioni bilaterali, la situazione in Ucraina e gli ultimi sviluppi nei Balcani occidentali. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. I colloqui sono stati l'occasione per ribadire l'importanza del dialogo politico e delle relazioni economiche tra i due Paesi. E' stata ribadita l'importanza del sostegno finanziario, militare e umanitario fornito all'Ucraina in risposta all'ingiustificata invasione russa. I due ambasciatori hanno concordato sul fatto che resti cruciale mantenere alta l'attenzione sul contesto di sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Sequi ha sottolineato la necessità di un approccio ambizioso dell'Unione europea nei Balcani come fattore di stabilizzazione della regione, condividendo con Anders l'importanza del ruolo dell'Ue quale facilitatore nel dialogo tra Kosovo e Serbia. (Res)