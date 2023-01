Kosovo: ministero Esteri nega revoca su riconoscimento da parte di alcuni Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri di Pristina ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica circa la revoca sul riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte dei nove Paesi citati dal presidente serbo Aleksandar Vucic nel suo discorso annuale di domenica sera alla nazione. "Il ministero degli Esteri annuncia di non aver ricevuto alcuna informazione in merito alle affermazioni del presidente della Serbia secondo cui alcuni Paesi avrebbero ritirato il loro riconoscimento. Tale affermazione non è stata provata nemmeno dopo conversazioni personali con rappresentanti a vari livelli di questi Paesi, o dopo consultazioni con importanti partner", afferma il comunicato del dicastero di Pristina. Vucic aveva affermato che Somalia, Burkina Faso, Gabon, eSwatini, Libia, Guinea, Barbuda, Santa Lucia e Maldive avevano ritirato il riconoscimento del Kosovo, e che un altro Stato a breve avrebbe deciso lo stesso. (Alt)