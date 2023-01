Migranti: Tunisia, recuperati cinque cadaveri dopo naufragio a Sfax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'imbarcazione con a bordo dei migrati provenienti da Paesi dell'Africa sub-sahariana è affondata al largo della costa settentrionale di Sfax, nel sud della Tunisia. I pescatori della zona hanno recuperato alcuni sopravvissuti e cinque cadaveri, secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Diwan Fm". I sopravvissuti sono stati trasferiti al porto peschereccio di Ellouza, dove hanno ricevuto i soccorsi. Secondo quanto reso noto dal portavoce ufficiale dell’organizzazione del Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes), Ramadan Ben Omar, il 2022 è stato l'anno più letale in termini di migranti di diverse nazionalità morti al largo delle coste della Tunisia dal 2012, con 580 dispersi da gennaio al 26 dicembre. In tale quadro, i dati del Viminale aggiornati al 31 dicembre, pongono ancora una volta la Tunisia al secondo posto tra le principali nazionalità dichiarate al momento dello sbarco in Italia, con 18.148 migranti giunti nel corso dell’anno passato. (Tut)