Roma: presidente Municipio VI, aggressione non trascurabile, servono più forze dell'ordine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- L'aggressione ai danni "dei due carabinieri, incaricati della scorta di una cittadina di Tor Bella Monaca, in via Santa Rita da Cascia, non può essere trascurata. Il governo e i ministeri della Difesa e dell'Interno prendano atto che questo è un territorio da considerare diversamente dal resto di Roma: occorrono maggiori forze dell'ordine". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VI delle Torri, Nicola Franco. "Per questo - aggiunge Franco - e per mostrare solidarietà all'Arma tutta, il Municipio Roma VI delle Torri intende organizzare, assieme alle realtà territoriali, una fiaccolata nella serata di lunedì 9 gennaio, con partenza dal luogo dell'aggressione in via Santa Rita da Cascia e arrivo nelle adiacenze della stazione carabinieri di Tor Bella Monaca, in via Domenico Parasacchi. Spero vivamente che a questa fiaccolata, i cui dettagli verranno resi successivamente, partecipino tutte le associazioni, tutte le sigle sindacali, tutte le forze politiche e tutte le forze sociali presenti sul territorio, compreso il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri", conclude il presidente del Municipio Roma VI. (Com)