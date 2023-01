Medio Oriente: Israele impone sanzioni su Autorità nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano ha votato per approvare una serie di sanzioni contro l'Autorità nazionale palestinese (Anp) in risposta all'iniziativa di Ramallah di far redigere alla Corte internazionale di giustizia un parere legale sulla condotta di Israele nei Territori palestinesi. Secondo quanto riferisce una nota dell'esecutivo guidato dal primo ministro, Benjamin Netanyahu, e composto da partiti della destra religiosa e dell'estrema destra, Israele bloccherà 139 milioni di shekel (circa 39 milioni di dollari) di entrate fiscali che riscuote per conto dell'Autorità nazionale palestinese e consegnarle alle famiglie degli israeliani uccisi negli attacchi terroristici palestinesi. (segue) (Res)