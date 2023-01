Medio Oriente: Israele impone sanzioni su Autorità nazionale palestinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri riuniti oggi hanno anche votato per congelare i piani di costruzione per i palestinesi nell'area C della Cisgiordania, dove Israele mantiene il controllo sia civile che di sicurezza in base agli Accordi di Oslo. Israele ha approvato solo pochi progetti negli ultimi dieci anni, mentre ha dato il via libera a centinaia di piani edili negli insediamenti adiacenti. I politici della destra israeliana si sono da tempo impegnati ad agire contro la costruzione palestinese nell'area e stanno agendo in base a tale impegno nel nuovo governo. (segue) (Res)