Energia: Afghanistan, firmato accordo con Cina per estrazione petrolio

- I talebani hanno firmato un accordo con una compagnia cinese per estrarre petrolio dal bacino dell'Amu Darya, nel nord dell'Afghanistan. Secondo quanto reso noto dal governo dei talebani, l'accordo con la cinese Xinjiang Central Asia Petroleum and Gas Co è stato firmato a Kabul alla presenza del vice primo ministro talebano per gli Affari economici, Mullah Abdul Ghani Baradar, e dell'ambasciatore di Cina in Afghanistan, Wang Yu. Si tratta del primo importante accordo internazionale sull'estrazione di idrocarburi firmato dai talebani da quando hanno assunto il controllo dell'Afghanistan nell'agosto 2021. “In termini di risorse naturali, l'Afghanistan è una nazione ricca. Oltre ad altri minerali, il petrolio è la ricchezza del popolo afghano su cui può contare l'economia del Paese”, ha affermato Baradar. Secondo i termini del contratto, l'azienda cinese investirà fino a 150 milioni di dollari all'anno, che aumenteranno a 540 milioni di dollari in tre anni. "Il progetto fornisce direttamente opportunità di lavoro a 3.000 afgani", afferma la dichiarazione. (Res)