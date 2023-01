Usa: presidenza Camera, McCarthy raggiunge accordo con leader dei conservatori "ribelli"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Kevin McCarthy, candidato ufficiale dei Repubblicani alla carica di presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ha stretto un accordo con Chip Roy, leader della fronda dei conservatori che finora ha votato contro di lui. Lo riferisce "Usa Today", confermando voci di progressi nei negoziati in corso fra McCarthy e la fronda dei "ribelli". Secondo fonti a conoscenza dei fatti, il leader californiano avrebbe accettato di concedere ai conservatori posti nelle commissioni più importanti e si sarebbe detto disposto anche a sottoporre il suo mandato ad una futura mozione di sfiducia. Scelte che sebbene potenzialmente risolutive per la votazione attesa fra poco alla Camera rischiano di inebolire in futuro la leadership di McCarthy. (segue) (Was)