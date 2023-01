Usa: presidenza Camera, McCarthy raggiunge accordo con leader dei conservatori "ribelli" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto che si sta per tenere è il 12mo tentativo di eleggere il nuovo presidente della Camera dei rappresentanti, in quella che è la più lunga elezione avvenuta negli ultimi 164 anni di storia statunitense: nel 1859 per eleggere il repubblicano William Pennigton si dovettero celebrare ben 44 chiamate. Nel corso dell'11ma votazione McCarthy ha ottenuto 200 voti sui 218 necessari, una soglia raggiunta anche nel corso della nona votazione e di un solo voto inferiore all'ottava. Ieri un voto è andato anche all'ex presidente Donald Trump, formulato da Matt Gaetz, il quale ha pubblicato su Twitter un video nel quale ha spiegato le sue motivazioni. "Nomino formalmente il presidente Donald J. Trump come speaker della Camera. Make the House of Representatives Great Again!", ha scritto Gaetz sul social, citando lo slogan dell'ex presidente "Make America great again". Prima del voto, in corso nella sessione aperta alle 18 italiane, alla Camera si è tenuta la commemorazione delle vittime dei due anni dall'assalto al Campidoglio. (Was)