Migranti: Francia, Ong e associazioni denunciano tentativi di espulsioni verso Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha attuato dei "tentativi scandalosi e illegali" di espulsione di migranti verso la Siria. È quanto si legge in un comunicato firmato da organizzazioni non governative e associazioni come Amnesty International, La Cimade e Revivre. Nella nota si spiega che nell'ottobre del 2022 le prefetture di Parigi e del dipartimento della Haute Garonne hanno effettuato delle "pratiche presso l'ambasciata di Siria in Francia" nonostante le relazioni diplomatiche siano "interrotte da marzo 2012", si legge nella nota. "Le nostre organizzazioni chiedono al governo di chiarire la sua posizione ricordando alle prefetture gli obblighi internazionali della Francia, che vietano in modo assoluto il rinvio di una persona in un Paese in cui rischia la morte, la tortura e altri trattamenti pericolosi", afferma il comunicato. (Frp)