Regno Unito: ministro Trasporti offre aumento salariale dell'8 per cento ai macchinisti

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha offerto ai macchinisti un aumento salariale dell'8 per cento per sbloccare la situazione di stallo del servizio ferroviario. L'offerta, che come riporta il quotidiano "The Telegraph" è stata firmata dal ministero dei Trasporti, prevede un aumento di stipendio retrodatato del 4 per cento per il 2022 e un aumento del 4 per cento per il 2023. Il sindacato Aslef, che rappresenta i macchinisti del Paese, non ha ancora risposto all'offerta. (Rel)