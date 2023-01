Medio Oriente: Israele impone sanzioni su Autorità nazionale palestinese (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gabinetto di sicurezza ha anche votato per approvare la rimozione dei benefici Vip ai funzionari dell'Anp coinvolti nello sforzo di sanzionare Israele alle Nazioni Unite e in altri forum internazionali. Questi benefici hanno consentito ad alcuni funzionari dell'Autorità nazionale palestinese e alle loro famiglie di passare attraverso posti di blocco che sono chiusi alla maggior parte dei palestinesi. Inoltre, i ministri hanno votato per agire contro le organizzazioni in Cisgiordania che promuovono attività terroristiche o qualsiasi attività ostile, "incluse attività politiche o legali contro Israele con il pretesto di svolgere attività umanitarie". (segue) (Res)